Осторожно — аферисты умнеют: в Ялте мошенники использовали дипфейк для кражи денег

Первый случай был особенно впечатляющим. Одна из сотрудниц получила видеозвонок от «начальницы», которая попросила перевести 20 000 рублей. Всё выглядело настолько реалистично, что женщина без колебаний отправила деньги. Только позже выяснилось, что её руководительница даже не знала об этом.

Во втором эпизоде мошенники пошли ещё дальше. Они отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 000 рублей. Но когда «начальница» стала просить повторный перевод на «другой» счёт, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

МВД по Республике Крым напоминают: чтобы не попасть в подобную ловушку, следуйте простым правилам цифровой безопасности:

• правило паузы и звонка — всегда перезванивайте отправителю, если он просит деньги.

• видео и голос — не всегда доказательство — современные технологии позволяют легко подделывать изображение и звук.

• секретный вопрос — задайте вопрос, на который знает ответ только ваш настоящий собеседник.

• двухфакторная аутентификация — активируйте её в мессенджерах и соцсетях для дополнительной защиты аккаунта.

Если вы столкнулись с подозрительной активностью, незамедлительно обращайтесь в полицию или звоните по номеру 102. Круглосуточная горячая линия всегда на страже вашей безопасности.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым