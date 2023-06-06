Осторожно, фейки и провокации! Крымчане, будьте бдительны

После подрыва ВСУ Каховской ГЭС. По сути – террористического акта, официальный Киев льет крокодиловы слезы об «экоциде», ну а его «информационные бойцы» выдают на-гора тонны фейков, лжи, информационных вбросов. И мы сейчас даже не о том, что «русские сами все взорвали», а о массовом обзвоне мобильных телефонов крымчан.

Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая, звонки осуществляется с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский. Соответствующие федеральные и крымские службы осуществляют круглосуточный мониторинг воды и воздуха — все показатели в норме, без всяких изменений. Доверяйте только проверенной, официальной информации, — написал в своем Telegram-канале советник Главы Крыма Олег Крючков.

Он же делает вывод о том, что все это (подрыв ГЭС, распространение gанических слухов и провокаций) было подготовлено заранее.

Украина готовилась, были записаны голосовые сообщения про радиацию, сделаны фейковые фото очередей в аптеки и за водой. Просто вал лжи. Можно говорить что угодно, но факты подготовленных массовых вбросов и фейков четко указывают на исполнителя теракта, — отметил Крючков.

Трудно не согласиться с таким выводом.

Прокомментировал ситуацию и губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

ЦИПсО начинают выжимать из ситуации с Каховской ГЭС всё и в лучших традициях сеять ложь и панику. Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в 3 раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно это ложь. В случае реальной опасности — сообщения будут идти по ВСЕМ каналам одновременно.

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