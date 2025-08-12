Прямо сейчас:
Осторожно, мошенники! Крымчан обворовывают дистанционные аферисты — за неделю «увели» 18 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:16 12.08.2025

За прошедшую неделю в Крыму 45 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 18 миллионов рублей.

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап): преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

Жительница г. Феодосии получила звонок в мессенджере Вотсап от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности крупного российского банка. Под предлогом проверки безопасности её аккаунта и предотвращения возможного взлома, звонивший убедительно попросил женщину предоставить доступ к экрану телефона посредством функции демонстрации экрана. Получив разрешение на демонстрацию экрана, мошенник быстро провел серию манипуляций, незаметно переведя 1 миллион рублей с личного счёта женщины на неизвестный счёт.

На аналогичную схему мошенничества попался житель г. Керчи. Мужчина получил звонок в мессенджере Вотсап от неизвестного. Абонент представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил об угрозе его финансам, объяснив, что кто-то пытается получить доступ к его банковскому счету. Чтобы предотвратить возможное похищение средств, лже-полицейский настоятельно рекомендовал перевести все имеющиеся сбережения на «специальный безопасный счет». Следуя указаниям псевдосотрудника, мужчина осуществил перевод денежных средств в сумме 1 миллион 770 тысяч рублей, полагая, что таким образом защищает свои финансы. Однако вскоре мужчина осознал, что попал на уловку мошенника.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Житель г. Евпатории решил приобрести себе дорогостоящий внедорожник, выбрав подходящий вариант на популярном сайте объявлений. Продавец обещал доставить машину на территорию полуострова из-за рубежа непосредственно покупателю, при этом подчеркивая надежность сделки и выгодность условий приобретения. Покупатель без сомнений согласился оплатить полную стоимость автомобиля заранее, перечислив сумму свыше 6 миллионов рублей. Однако после оплаты продавец перестал отвечать на сообщения покупателя, а долгожданный автомобиль так и не получил. Попытки вернуть деньги оказались тщетными, поскольку мошенник использовал фиктивные контактные данные и анонимные платежные системы.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В полицию города Симферополя поступило заявление от гражданина, ставшего жертвой мошенничества в социальных сетях.  Со слов заявителя, ему на страницу пришло сообщение с предложением принять участие в акции, проводимой одним из крупных банков. Согласно условиям, достаточно было перейти по предложенной ссылке и ввести данные своей банковской карты, чтобы стать обладателем ценного подарка. Доверившись этому сообщению, крымчанин выполнил указанные условия, однако вместо обещанных призов получил лишь неприятные последствия. Через некоторое время выяснилось, что с его счета были незаконно списаны денежные средства в сумме 15 тысяч рублей.
Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 7

