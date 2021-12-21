«Осторожно: мошенники!» – полиция провела профилактическую акцию в Симферопольском районе

Участковые уполномоченные полиции провели в Симферопольском районе профилактическую акцию «Осторожно: мошенники!».

Стражи порядка провели разъяснительные беседы об основных способах мошенничества, разъяснили методы безопасного поведения, позволяющего сохранить свои сбережения от действий злоумышленников, а также раздали тематические листовки гражданам различных возрастных категорий, — рассказали в МВД по РК.

Во время беседы с полицейскими местные жители и гости города признавались, что им многократно приходилось слышать об уловках, которые используют телефонные и интернет-мошенники.

Специалисты разъясняли, что в таких случаях необходимо прервать телефонный разговор и перезвонить в банк или официальное учреждение, от имени которого ведет беседу звонивший.

Мошенники отличные психологи и умеют так построить разговор, чтобы у потерпевшего не было времени обдумать своё решение, – подчеркнули правоохранители.

Поэтому гражданам полицейские рекомендовали сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним свои персональные данные, не поддаваться на провокации, а сразу обращаться в полицию.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму