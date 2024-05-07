Осторожно! Мошенники при помощи ИИ подделывают документы россиян

Искусственный интеллект помогает мошенникам создавать поддельные цифровые копии документов граждан. Кроме того, активно используются данные из утечек, число которых продолжает расти.

Мошенники научились подделывать документы граждан при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как и раньше, при создании цифровых поддельных копий, они либо меняют цифры, либо пытаются выдать недействительный документ за действительный, однако теперь в этих целях также используются дипфейки для процесса аутентификации и синтеза данных. Например, уже сейчас злоумышленники умеют создавать фотографию для документа, которая одновременно похожа и на лицо владельца паспорта, и на самого мошенника — искусственный интеллект может просто совместить два изображения, сообщают «Известия».

Не теряет популярности и способ создания поддельных документов, когда используются утекшие данные одного человека и фото другого. В данном случае мошенникам упрощает работу постоянно растущее число утечек данных — только с начала текущего года в сеть утекло уже более полумиллиарда данных о гражданах России.

Для проверки подлинности документов используются различные защитные системы. Это сервисы и базы недействительных документов, а также антифрод-системы на базе ИИ, который помогает упростить процесс идентификации клиента — например, выявить на изображениях сложно интерпретируемые человеком элементы, такие как аномалии в распределении шумов.

Тем не менее, для того, чтобы обезопасить себя, сегодня стоит быть особенно осторожными при пересылке копий важных документов в иностранных мессенджерах, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

К сожалению, одной из основных угроз использования иностранных мессенджеров в условиях санкций стали возможные утечки персональных данных граждан и их неправомерное использование. В частности, «утечь» могут и копии ваших документов, которыми потом смогут воспользоваться мошенники. Известны случаи, когда злоумышленники воровали копии документов, а потом использовали их для того, чтобы убедить знакомых пользователя в том, что аккаунт не взломан и человеку действительно нужно «срочно перевести крупную сумму денег», например. При этом, в случае взлома учетной записи, службы поддержки иностранных мессенджеров могут отказать в сотрудничестве российским пользователям и никак не содействовать в решении проблемы, а создавать видимость легитимности принимаемых решений. Поэтому в случае обмана со стороны киберпреступников в иностранном мессенджере гражданам будет сложнее, чем в отечественном, получить информацию о злоумышленнике или другие доказательства, чтобы защитить свои права. Это является еще одной веской причиной отказаться от их использования в пользу отечественных платформ или как минимум постараться максимально сократить количество ваших персональных данных, которые хранятся на зарубежных платформах, — отмечает депутат.

Ситуация с поддельными документами работает и в обратную сторону, подчеркнул Немкин.

Вы должны быть готовы к тому, что столкнетесь с поддельными копиями документов других людей. Поэтому стоит самостоятельно проверять подлинность документов, обращая внимание даже на мелкие детали. А если у вас есть подозрения, что ваши документы кто-то подделал и активно пользуется ими в цифровой среде, рекомендую оперативно обратиться в правоохранительные органы и Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ» — это подведомственное учреждение Роскомнадзора, юридическую помощь там можно получить бесплатно, — говорит парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина