Осторожно: мошенники придумали обман россиян через телеграм-боты на тему Пасхи

Кибермошенники создали в мессенджере Telegram не менее 11 ботов, в которых якобы можно получить подарок на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы, сообщили журналистам в ИБ-компании F6. Обнаруженные боты имеют русский интерфейс и созданы недавно, но ими уже воспользовались порядка 120 тыс. пользователей.

Мошеннические боты предлагают получить праздничный подарок, приз или премиум-подписку от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. В качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определенные телеграм-каналы „спонсоров“, — сообщили исследователи.

Один из ботов нацелен на угон аккаунтов в Telegram, другие предлагают подписаться на телеграм-каналы, рекламирующие инвестиционное мошенничество. При этом схема с ботами нацелена в том числе на детей.

Использование Пасхи в мошеннических схемах — тревожный, но логичный шаг со стороны киберпреступников, которые стремятся маскировать вредоносную активность под актуальные и эмоционально заряженные события, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Праздники ассоциируются с подарками, что снижает критичность восприятия у пользователей и повышает шансы на успешную реализацию обмана. Особенно уязвимыми в таких ситуациях становятся дети и пожилые люди, привыкшие доверять “официальным” предложениям и слабо ориентирующиеся в цифровой среде, — отметил депутат.

Подписка на сомнительные каналы через ботов — лишь на первый взгляд безобидное действие. На практике это способ втянуть пользователя в серые схемы: от распространения инвестиционных фейков до мошенничества с криптовалютой. В худших случаях — это способ угнать Telegram-аккаунт и получить доступ к контактам, перепискам и даже финансовой информации, если аккаунт привязан к банковским или платежным сервисам, пояснил Немкин.

Особенно опасен факт, что мошенники стали активно нацеливаться на несовершеннолетних. У детей зачастую нет навыков кибергигиены, и они могут не осознавать риски, переходя по ссылкам или делясь личной информацией. При этом, даже простая передача кода из SMS может привести к захвату аккаунта. Это требует дополнительных усилий по цифровому просвещению как детей, так и родителей — в том числе в школьной среде, — добавил депутат.

Решение проблемы требует комплексного подхода: усиления модерации в мессенджерах, оперативного реагирования на жалобы пользователей, а также внедрения инструментов, позволяющих быстро блокировать вредоносных ботов.

Пользователям важно помнить простое правило: никакие официальные подарки не требуют подписки, ввода личных данных или перехода по неизвестным ссылкам. Осторожность и скепсис — лучший цифровой щит в период любых, в том числе и религиозных праздников, — заключил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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