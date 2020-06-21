«Осторожно, мошенники!» — профилактическое мероприятие на улицах Ялты

В связи с участившимися случаями мошеннических действий, совершенных, в том числе дистанционным способом, сотрудниками полиции Ялты было принято решение провести профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» среди населения.

Оперуполномоченные уголовного розыска полиции УМВД России по г.Ялте объясняли гражданам, что мошенники — это искусные манипуляторы, способные подобрать подход к любому человеку, используя разного рода уловки. Вокзал, улица, рынок, магазин, фирма-однодневка, железнодорожный транспорт, аэропорт, различные непрошенные гости, приходящие в квартиру под видом социальных работников, почтовый ящик, домашний или мобильный телефон, а также Интернет – обман может подстерегать везде. Полицейские сосредоточили внимание граждан на дистанционных его формах: мобильный телефон и интернет. Каждый вид мошенничества и способ его избежать подробно описан в листовках, которые вручались работникам магазинов и прохожим на улицах. Горожане шли на контакт со стражами порядка, задавая вопросы. Большинство из них было связано с тем, как обезопасить себя при общении в сети Интернет и защититься от злоумышленников. На все вопросы полицейские дали компетентные и исчерпывающие ответы, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.