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"Осторожно, мошенники!" - профилактическое мероприятие на улицах Ялты

«Осторожно, мошенники!» — профилактическое мероприятие на улицах Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:53 21.06.2020

В связи с участившимися случаями мошеннических действий, совершенных, в том числе дистанционным способом, сотрудниками полиции Ялты было принято решение провести профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» среди населения.

Оперуполномоченные уголовного розыска полиции УМВД России по г.Ялте объясняли гражданам, что мошенники — это искусные манипуляторы, способные подобрать подход к любому человеку, используя разного рода уловки. Вокзал, улица, рынок, магазин, фирма-однодневка, железнодорожный транспорт, аэропорт, различные непрошенные гости, приходящие в квартиру под видом социальных работников, почтовый ящик, домашний или мобильный телефон, а также Интернет – обман может подстерегать везде. Полицейские сосредоточили внимание граждан на дистанционных его формах: мобильный телефон и интернет. Каждый вид мошенничества и способ его избежать подробно описан в листовках, которые вручались работникам магазинов и прохожим на улицах. Горожане шли на контакт со стражами порядка, задавая вопросы. Большинство из них было связано с тем, как обезопасить себя при общении в сети Интернет и защититься от злоумышленников. На все вопросы полицейские дали компетентные и исчерпывающие ответы, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

"Осторожно, мошенники!" - профилактическое мероприятие на улицах Ялты "Осторожно, мошенники!" - профилактическое мероприятие на улицах Ялты

Кроме того, полицейские горожанам напомнили об алгоритме действий на случай, если они стали жертвой или свидетелем преступных деяний. Правоохранители объяснили, что во избежание нежелательных последствий, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по номеру «102».

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

"Осторожно, мошенники!" - профилактическое мероприятие на улицах Ялты

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