Осторожно, непогода! Севастопольские спасатели предупреждают

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 11 по 13 февраля в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий:

11 февраля 2020 года ожидается облачность с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь. Ветер южный 17-22м/с, во второй половине дня юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов линий электропередач.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок, — просит учесть старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Дмитрий Шилов.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линий электропередачи. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.