Осторожно — сосульки! В Симферополе власти и коммунальщики призывают горожан к бдительности

Обильные снегопады и последующее потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зданий, что представляет большую опасность, отмечают в Симферополе власти и коммунальщики.

Как бороться с сосульками, которые могут травмировать людей (о таком случае — ЗДЕСЬ). В теории все выглядит так: чаще всего многоквартирный дом обслуживает управляющая компания или ТСЖ, ЖСК. В соответствии с Правилами технической эксплуатации жилищного фонда, эти организации отвечают за содержание имущества.

При обнаружении сосулек на крыше Вашего дома необходимо сообщать о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, а обслуживающая дом организация должна принять меры. Узнать, какая организация ответственная за Ваш дом можно по ссылке введя улицу и номер дома в строке поиска, — сообщили в администрации Симферополя.

На практике… Все как обычно, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Главное – соблюдать осторожность.

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Сход скопившейся на крыше снежной массы также очень опасен! Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы. Передвигайтесь по внешней стороне тротуара. Если во время движения по тротуару Вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, защитите голову сумкой или руками. Обходите другим путём места, обнесенные предупреждающей лентой и объявлениями. Не пытайтесь пройти за ограждение! Не ходите по улице в наушниках — не услышите шума падающего снега с крыши. Родители, пожалуйста, объясните детям опасность падения сосулек и игр под крышами домов во время оттепели, расскажите о мерах предосторожности. Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте необходимые меры безопасности! Будьте внимательны и берегите свое здоровье, — дают полезные советы на сайте администрации крымской столицы.

Администрация Симферополя также напоминает, при выявлении нештатной, аварийной или иной опасной ситуации горожане могут обращаться непосредственно в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 60-49-09, +7 978 9443959, +7 918 0300112 для оперативного реагирования.

На сегодняшний день у нас проблема с сосульками. Острая проблема. Поэтому хочу обратиться к балансодержателям зданий, чтобы они помогли и поучаствовали, чтобы вспомнили, что 15 метров прилегающей территории – это их зона ответственности. Опять же, к жителям города, чтобы они убрали сосульки на балконах, – сказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Она отметила, что быстро решить проблему с сосульками невозможно, поскольку коммунальщикам не хватает автовышек. Городские власти просят помочь МЧС.

Сегодня выехала техника, но у нас нет такого количества вышек, чтобы одномоментно очистить все здания. Будем просить МЧС помочь и будем решать этот вопрос. Уже службы выехали работать. Ограничительные ленты будем натягивать. И, конечно, обращаясь к жителям города: будьте внимательны, бдительны. Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, быстро не получится исправить ситуацию, — признала Проценко.