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В Генпрокуратуре рассказали о новом способе «обмана» банкоматов

Осторожно! У банкоматов могут и обокрасть. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:58 28.03.2020

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратилась 70-летняя местная жительница — у неё похитили 10000 рублей, которые она забыла забрать из банкомата.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказалась 45-летняя местная жительница. Как стало известно, инцидент произошёл в одном из торговых центров. Пенсионерка сняла со своей банковской карты 10000 рублей, но по невнимательности забыла купюры в банкомате и ушла. Следом за ней к устройству подошла женщина, которая тайком похитила чужие деньги и скрылась. Украденными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Осторожно! У банкоматов могут и обокрасть. Инцидент в Севастополе

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