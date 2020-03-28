Осторожно! У банкоматов могут и обокрасть. Инцидент в Севастополе

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратилась 70-летняя местная жительница — у неё похитили 10000 рублей, которые она забыла забрать из банкомата.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказалась 45-летняя местная жительница. Как стало известно, инцидент произошёл в одном из торговых центров. Пенсионерка сняла со своей банковской карты 10000 рублей, но по невнимательности забыла купюры в банкомате и ушла. Следом за ней к устройству подошла женщина, которая тайком похитила чужие деньги и скрылась. Украденными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.