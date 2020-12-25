Осторожно! В Крыму активизировались кибер-мошенники

О том, что в Крыму отмечается активизация кибер-мошенников, стремящихся дистанционно обмануть граждан по телефону или через интернет и завладеть их деньгами, предупреждают сотрудники полиции. При этом, отметил в эфире государственного телеканала «Крым-24» рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым майор полиции Нариман Бекташ, научно-технический прогресс, развитие мессенджеров и информационных технологий позволяет злоумышленникам изобретать новые формы обмана.

Специалист предостерег граждан от непродуманных поступков и раскрытия персональных данных при общении с неизвестными, также он раскрыл тайны хитроумных уловок, которые применяют преступники для того, чтобы «залезть в карман» к добропорядочным гражданам. По информации сотрудника уголовного розыска, одной из новых форм мошенничеств становится направление потерпевшему через популярные мессенджеры на телефон гипер-ссылок, проходя по которым абонент попадает на сайт, с которого автоматически закачивается вредоносное программное обеспечение. Вирус, попадающий в телефон или иной гаджет, в фоновом режиме начинает без ведома его хозяина пересылать информацию злоумышленникам. Речь идет о записях, содержащихся в телефоне, в том числе и паролях, применяемых для доступа к «личным кабинетам» и онлайн-банкингу, — подчёркивают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Именно поэтому полицейские рекомендуют с настороженностью относиться к предложениям незнакомых людей «посмотреть что-то интересное» на непроверенных ресурсах.

Также популярен в настоящее время среди злоумышленников обман по телефону под видом банковских служащих. Отмечается, что большинство потерпевших на полуострове — клиенты крупнейших в Крыму кредитно-финансовых учреждений.

Клиентам банка звонят неизвестные и, представляясь якобы сотрудниками службы безопасности, различными путями выведывают у них личные данные, либо вынуждают совершать определенные манипуляции со своим банковским счетом. Получая от обманутых клиентов пароли, поступающие через СМС, злоумышленники списывают деньги со счета в свою пользу.

Мошенник либо по телефону просит назвать номер карты и отраженный на обороте трехзначный CVV-код, который позволяет совершать покупки в интернете, либо провоцирует потерпевшего подойти к банкомату и произвести под диктовку различные действия с картой.

Сотрудниками полиции установлено, что все звонки крымчанам поступают с подменных номеров с кодом 495- и 499-. При этом такие звонки осуществляются как правило посредством IP-телефонии с интернет-ресурсов, которые зарегистрированы в том числе на территории иных государств.

Следует помнить: сотрудники банка никогда не попросят у Вас данные карты и не будут призывать Вас проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Если это произошло, свяжитесь с Вашим банком, сообщите о случившемся. Контактные телефоны Вашего банка всегда имеются на обороте карты.

Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте данные своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который приходит к вам в СМС-сообщении.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Стражи порядка подтверждают — раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – «102», с мобильного – «020».

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым