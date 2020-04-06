Осторожно, займы! В Севастополе активизировались финансовые нелегалы, предлагающие быстрые деньги

На фоне обострившейся в стране ситуации активизировались не только кибермошенники, но и так называемые финансовые нелегалы, предлагающие населению быстрые деньги. Отметим также, что в 2019 году Центральный банк Российской Федерации выявил в Севастополе 20 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке региона: 16 из них — нелегальные кредиторы; 1 — организация с признаками финансовой пирамиды; 1 — страховщик-посредник, предлагающий помощь в оформлении ОСАГО в электронном виде — что запрещено законом; 2 факта нарушения Закона о рекламе — в части оказания финансовых услуг.

Для сравнения: на финансовом рынке страны ЦБ в 2019 году выявил больше 2,5 тысяч нелегальных организаций, большая часть из которых — 1,8 — являлись «черными кредиторами». Южный федеральный округ лидирует по количеству «черных кредиторов». Затем идут Урал и Центральный федеральный округ. В целом по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам за 2019 год выявлено 345 организаций, нелегально работающих на финансовом рынке.

Как распознать финансового нелегала?

О том, как не попасть в противозаконную паутину и не стать жертвой преступников, рассказывает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Александр Гроздев:

Выдавать кредиты и займы на постоянной основе могут только банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и ломбарды. Для этого у них должна быть лицензия, или они должны быть включены в специальный реестр Центрального банка Российской Федерации. Проверить легальность участников финансового рынка можно на главной странице сайта Центрального банка через сервис «Проверить участника финансового рынка». Если разрешения у компании (или лицензии у банка) нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает себя за лицензированную и кредитует потребителей, то это нелегальный, или черный, кредитор.

И ещё: черные кредиторы нередко выдают себя за микрокредитные и микрофинансовые компании. При этом некоторые из них даже создают «двойник» легальной микрофинансовой организации – именуют себя тем же названием, создают похожие сайты.

Как финансовым нелегалам удается привлекать граждан и работать на финансовом рынке?

Основная цель нелегалов – привлечь клиентов обманным путем, и вести махинации с их деньгами.

Почему клиенты все-таки пользуются услугами сомнительных организаций? Ими движут корыстные мотивы, желание обойти условия банков в случае наличия негативной кредитной истории и неграмотность в финансовых вопросах.

Нелегалы незаконно используют наименования микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний; выдают денежные средства под завлекательные высокие проценты.

Они активно используют интернет пространство и соцсети для продвижения своих услуг.

Финансовых нелегалов можно опознать в том числе и по агрессивной рекламе в местных печатных СМИ. Это они часто расклеивают яркие листовки с крупными броскими надписями, гарантирующими высокую доходность, например, при вложении в заманчивый инвестиционный проект, предлагают обналичить материнский капитал или купить-продать криптовалюту.

Виды нелегальной финансовой деятельности

Финансовая пирамида

Иногда организаторы пирамиды не скрывают ее сути. Они весьма убедительно объясняют механизм действия и демонстрируют логичные расчеты. Доводы примерно такие: в отличии от 90-х годов, сейчас есть множество дополнительных возможностей привлечь вкладчиков. Например, как уверяют организаторы финансовых пирамид, развитие социальных сетей якобы способствует расширению партнерской сети и успешности бизнеса. Этот способ сейчас активно внедряется — как только появляется та или иная социальная сеть вне зависимости от формата соцсети или контента, который в ней размещается, на этом ресурсе сразу появляются проекты, связанные с тем, чтобы привлекать деньги населения не лицензированным путем.

Пирамида как инвестиционная компания. Организаторы позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство, при этом фактически инвестиционная деятельность отсутствует. Деньги финансовые пирамиды привлекают в первую очередь под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже. Среди «уникальных» идей — вложения в круизные компании.

Мошенники изобретательны, они маскируются и под другие формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы, известные компании. Порой не так просто понять, что перед вами — настоящая компания или финансовый «пузырь».

Отдельный вид финансовых махинаций — обман людей, которые либо не могут получить кредит в банке из-за плохой кредитной истории, либо не могут его выплачивать. Мошенники прикидываются микрофинансовой организацией или даже банком, называют себя «кредитными бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг» и могут предлагать услуги кредитования или рефинансирования имеющихся кредитов.

Широкое распространение получила новая схема мошенничества с оформлением кредитов. Человеку выдают требуемую сумму денег, после чего кредитор пропадает на долгий срок. Процентная ставка по условиям договора может расти, задолженность быстро увеличивается, а должнику просто некому вернуть кредит. Через некоторое время кредитор неожиданно возвращается и подает в суд с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Или, поверив обещаниям о рефинансировании имеющегося кредита, человек вносит требуемые 20-30% от суммы долга — с условием, что фирма оплатит его полный долг якобы за счет притока новых должников-вкладчиков. Понадеявшись на щедрость компании, должники не только не возвращают банкам кредиты, но и теряют еще больше денег.

Предоплата за кредит

Звучит странно, хотя это очень популярный вид мошенничества. У вас могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив. Вы отдаете деньги — и ваш «помощник» исчезает.

Использование ваших данных

Вы приносите в организацию полный пакет документов. Если они попали к мошенникам, то от вашего имени могут, например, взять кредит, о котором вы узнаете нескоро. Кроме того, мошенники могут попросить у вас данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги

Мошенники могут подменить договор и дать вам на подпись совершенно другие условия, например, не указать срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день.

В Севастополе часто встречаются объявления «Кредитные брокеры. Поможем выгодно получить кредит». При этом помощь в получении кредита от банка обещается даже с испорченной кредитной историей.

Между тем, кредитный брокер может только подобрать выгодные предложения от кредиторов, и не может оказывать влияние на принятие решений кредиторами и обеспечить положительный результат по выдаче кредита. И уж тем более, он не сможет помочь исправить кредитную историю. Удалить достоверные данные из неё нельзя, но улучшить её можно, и делается это без помощи платных кредитных брокеров. Для этого необходимо аккуратно выполнять взятые на себя обязательства по уже оформленным кредитам или займам. Необходимо также вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

Если же кредитный брокер гарантирует потребителю получение кредита/займа, предоставляя кредиторам заведомо недостоверные документы о платёжеспособности потенциального заёмщика и его финансовом состоянии, то, соглашаясь на участие в подобной схеме, вы нарушаете действующее законодательство. Нужно проявлять осмотрительность и не обращаться к услугам подобных компаний, чтобы не стать участником противоправных схем или жертвой мошенничества.

Действующее законодательство в сфере финансового рынка не устанавливает требования по регулированию деятельности кредитных брокеров, государственный реестр кредитных брокеров не ведётся, Банк России не лицензирует их деятельность. В связи с этим говорить о масштабах обмана брокерами клиентов достаточно сложно.

Потребителю, решившему воспользоваться услугами кредитного брокера, нужно иметь в виду, что в случае нарушения прав и интересов защищать себя придётся самостоятельно в судебном порядке.

Как защитить себя

Если вы столкнулись с финансовым нелегалом, прежде всего, не бойтесь обращаться за помощью в Интернет-приемную Центрального банка РФ или подать заявление в правоохранительные органы. Нелегальным участникам финансового рынка только на руку, если пострадавшие от их незаконных действий будут по тем или иным причинам умалчивать о случившемся.

Если черные кредиторы пытаются взыскать с вас просроченную задолженность, выдавая себя за коллекторов или поручив это им на самом деле, можно обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Не боритесь в одиночку, не верьте, когда вас убеждают, что обращаться за защитой ваших прав бесполезно.

И будьте осторожнее, сталкиваясь с сомнительными финансовыми предложениями.

Центральный банк взаимодействует с надзорными и правоохранительными органами в части противодействия нелегальным финансовым организациям. Информацию передаем в органы МВД, УФАС и Прокуратуру. За осуществление нелегальной деятельности на финансовом рынке предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В качестве санкций установлен штраф для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юрлиц – 200-500 тыс. руб. Кроме того, на законодательном уровне сейчас рассматривается вопрос ужесточения наказания – до штрафа в размере до 1 млн руб., обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до полугода.

При этом хочется отметить важность профилактики – в последнее время фиксируется увеличение фактов обращений граждан по пирамидам: сообщают не о случаях уже произошедших, а на этапе рекламной раскрутки, когда люди видят «подозрительную» организацию в интернете, её агрессивность в рекламировании.

Источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России