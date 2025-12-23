Прямо сейчас:
Островок озвучил самые бюджетные направления для путешествий на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 23.12.2025

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок проанализировали, где туристы планируют провести предстоящие новогодние праздники, и выяснили, какие российские направления в этом году обходятся дешевле всего и где можно забронировать самое бюджетное жилье.

По данным Островка, к концу декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России на период праздников (26 декабря — 11 января) составляет 7 600 рублей – на 7% выше, чем в прошлом году (7 100 рублей).

Эксперты Островка также составили подборку направлений для новогодних путешествий в разных ценовых категориях.

До 5 000 рублей

Самым бюджетным направлением на праздники стала Махачкала — средняя стоимость ночи здесь составляет 3 600 рублей. В топ самых доступных направлений также вошли Горячий Ключ (3 700 рублей), Волгоград (4 200 рублей), Минеральные воды (4 600 рублей), Ессентуки и Иркутск (4 700 рублей), Владивосток и Новосибирск (4 900 рублей).

От 5 000 до 7 000 рублей

До 7 000 рублей за ночь обходятся бронирования в Хабаровске (5 000 рублей), Тюмени и Рыбинске (5 100 рублей), Новороссийске и Владикавказе (5 400 рублей), Анапе (5 500 рублей), Иваново (5 900 рублей). В этом ценовом диапазоне также находятся Севастополь (6 000 рублей), Грозный (6 200 рублей), Калининград (6 300 рублей) и Санкт-Петербург (6 800 рублей).

От 7 000 рублей до 10 000 рублей

Несколько дороже туристам обходится размещение на морских курортах, а также в крупных культурных и исторических центрах. В Сириусе средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах составляет 7 600 рублей, в Москве и Сочи – 7 700 рублей, в Казани и Ялте – 8 100 рублей, в Ярославле, Кисловодске и Нижнем Новгороде – 8 600 рублей, в Ростове Великом – 8 800 рублей, в Переславле-Залесском – 9 000 рублей, в Костроме – 10 000 рублей.

Более 10 000 рублей

Среди направлений с самой высокой средней стоимостью ночи лидируют горнолыжные курорты и направления для активного отдыха. В Эсто-Садке средняя стоимость ночи в праздничные дни насчитывает 19 400 рублей, в Красной Поляне и Архызе – 16 700 рублей, в Териберке – 15 300 рублей, в Шерегеше — 15 000 рублей, в Домбае – 13 600 рублей, в Кировске (Мурманская область) – 11 200 рублей, в Терсколе – 11 100 рублей.

Эксперты также назвали самые дорогие бронирования на новогодние выходные, которые совершали российские туристы через Островок. Большинство из них пришлось на горнолыжные курорты.

Рекордным по стоимости стало семейное путешествие в Красную Поляну: за шесть ночей туристы заплатили 1,2 млн рублей. Бронирование включало два номера в пятизвездочном отеле для трех взрослых и ребенка.

Среди соло-путешествий самой высокой оказалась стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в Красной Поляне – восемь ночей с завтраками обошлись туристу в 463 тысячи рублей.

В числе наиболее дорогих вариантов вне горнолыжных курортов – размещение в московском пятизвездочном отеле. Два номера для двух взрослых с детьми стоили более 370 тысяч рублей за восемь ночей. Тариф также включал завтраки.

