Осужденная за взятку экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская просит суд об УДО

Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взятку, подала прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Люблинского районного суда Москвы. В документах уточняется, что заседание по данному вопросу запланировано на 18 февраля.

Арина Новосельская была осуждена в июле 2023 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция изменила приговор, сократив срок до восьми лет. Ранее экс-чиновница писала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.

Дело Новосельской

Следственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано. На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар «Меандра» были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.

Саму Новосельскую этапировали в Москву. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу, глава республики Сергей Аксенов отправил ее в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». На протяжении следствия экс-министр находилась в СИЗО «Лефортово», апелляции защиты по изменению меры пресечения на домашний арест были отклонены.

Под арестом также находится имущество Новосельской, ее родственников и друзей, в том числе несколько квартир и автомобиль. Следствие предполагает, что это имущество, было получено в результате преступных действий.