Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя арестовали по обвинению в получении взятки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:14 05.12.2025

Суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа Севастополя, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2024 по май 2025 года получил взятку в виде услуг имущественного характера и денег на общую сумму свыше 5,5 млн рублей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов.

По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя Нахимовский районный суд Севастополя заключил обвиняемого под стражу на период следствия, — говорится в сообщении.

Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, уточнили в Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Как уточнили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, фигурант потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов в ходе заключения муниципальных контрактов на благоустройство общественных территории и установку детских площадок в Нахимовском районе.

В качестве взятки директор строительной фирмы оказал чиновнику услуги имущественного характера, а именно ремонт эллинга в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей, а также передал денежные средства в размере 4,5 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

источник: РИА Новости Крым 

