От 1,5 до 30 тысяч рублей: в Севастополе штрафуют за парковку на газонах

В Севастополе отныне при выявлении припаркованных на зеленой зоне транспортных средств возбуждается административное производство.

Делается фотофиксация нарушения с привязкой к местности, указанием государственного номера транспортного средства, на лобовое стекло автомобиля размещается уведомление о нарушении. В уведомлении содержится информация о нарушении, адрес, куда собственник транспортного средства должен прибыть для составления протокола об административном правонарушении и какие документы необходимо при себе иметь. Дополнительно делается запрос в ГИБДД, по государственному номеру определяется владелец транспортного средства. В случае, если гражданин или юридическое лицо, не приходят для составления протокола, заказным письмом направляется уведомление о составлении протокола об административном правонарушении и материалы передаются в суд, — цитирует пресс-служба и. о. Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

При выявлении случаев нанесения ущерба зеленым зонам и насаждениям к нарушителю будет применяться возмещение затрат, понесших городом в рамках проведенного благоустройства.

Также при фиксации перемещения транспортного средства на газон через тротуар, материалы передаются в Госавтоинспекцию, чтобы инспектора включали данную территорию в свои рейды и штрафовали нарушителей за нарушение правил дорожного движения – перемещение по пешеходным зонам. Так, в районе дома номер 7 по ул. Степаняна в ходе контрольных мероприятий зафиксированы припаркованные автомобили на зеленой зоне, при перемещении через пешеходную зону. Здесь обустроен тротуар с бордюрным камнем, уложена тактильная плитка, установлены ограничительные «столбики» для ограничения перемещения автотранспортных средств, обустроена зеленая зона, но это никого не останавливает, в результате наносится ущерб государственному имущество и нарушаются правила дорожного движения, — отмечает Евгений Горлов.

Напомним, Указ о наделении должностных лиц Департамента городского хозяйства полномочиями фиксировать правонарушения за парковку на зеленых зонах вступил в силу 8 сентября. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тысяч рублей для физических лиц, 10 тысяч рублей для должностных лиц и 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя