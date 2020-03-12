От 1 до 20 кг: в Крыму за сутки обезвредили более двух десятков авиабомб

По информации ГУ МЧС России в Крыму, 11 марта были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:
- авиационная бомба весом 1 килограмм (SD-1), обнаруженная на территории кооператива «Портовик», г. Керчь; осколочная авиабомба весом 10 килограмм (АО-10) и осколочная авиабомба весом 2,5 килограмм (AO-2,5), обнаруженные на территории Цементной слободки, г. Керчь; осколочная авиабомба весом 10 килограмм (AO-10), обнаруженная в с. Опасное, г. Керчь; осколочная авиабомба весом 20 килограмм (AO-20), 7 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (AO-10), 2 осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмм (AO-2,5), обнаруженные в с. Чистополье Ленинского района; 6 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (AO-10), обнаруженные в с. Бондаренково (Ленинский район).
Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».