От 10 882 рублей до 13 793 рублей — в Севастополе установлены новые прожиточные минимумы

В Севастополе установлена новая величина прожиточного минимума на душу населения и по всем социально-демографическим группам населения на 2022 год. В ходе заседания Правительства принято соответствующее постановление. В расчете на душу населения прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 13 332 рубля.

Минимальный размер оплаты труда у нас установлен в размере 13 793 рубля, поэтому была задача для трудоспособного населения величину прожиточного минимума установить равную минимальной оплате труда, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Ранее Президентом Российской Федерации принято решение об увеличении прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на 2022 год со 102,5% до 108,6%, что закреплено в Федеральном законе РФ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Принятие постановления потребует выделения дополнительных средств из бюджета Севастополя, которые учтут при внесении поправок в проект Закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ко второму чтению.

Напомним, в октябре текущего года депутаты поддержали предложенные изменения в действующий Закон о прожиточном минимуме и приняли законопроект сразу в двух чтениях. Тем самым, Закон Севастополя о прожиточном минимуме привели в соответствие федеральному законодательству.

Так, Федеральный закон исключает привязку прожиточного минимума к потребительской корзине. В новой редакции прожиточный минимум определен как минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина.

Принятие закона позволило исключить установление величины прожиточного минимума на душу населения на очередной год ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной на текущий год. Теперь величина прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться ежегодно с учетом коэффициента региональной дифференциации. Для Севастополя он составляет 1,02, — отмечают в Правительстве Севастополя.

Ранее прожиточный минимум на 2022 год был установлен в размерах: на душу населения – 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 12 767 рублей.

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