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Уточненная статистика крымского минздрава: 3 298 человек с коронавирусом продолжают лечение
Фото: leo2014, pixabay.com

От 65 до 88 лет — возраст скончавшихся за сутки от коронавируса в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:04 26.12.2020

По состоянию на утро 26 декабря в Севастополе зарегистрированы 83 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 85 лет. 96 человек выписаны после выздоровления. Скончалось пять человек в возрасте от 65 до 88 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6343 человека. В настоящий момент выздоровели 5944 человека, 220 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 165 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 170.

Под наблюдением находится 619 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

От 65 до 88 лет - возраст скончавшихся за сутки от коронавируса в Севастополе

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