От битвы роботов до 3-д печати для фронта — школьник из Симферополя решил помогать бойцам кулибинством

Родители вспоминают, что технику Святослав полюбил начиная со второго класса. С тех пор всё свободное время в проектировании, робототехнике, а затем и 3-д печати. Даже принимал участие в битве роботов по стране!

Он прямо фанатеет, находит детали, проекты. на все праздники в качестве подарков сын просит только новые вещи для разработок, — делится мама Юлия.

А еще Святослав с раннего детства любит нашу Россию и в свои 13 лет вырос настоящим патриотом. Когда увидел сюжет про помощь фронту от кулибиных с Народным фронтом, сразу решил к ней присоединиться. Дома уже куплены несколько принтеров, а родители выделили комнату под мастерскую.

У меня своих накоплений не так много, поэтому решил, что лучше буду печатать что-то нужное для бойцов, — поделился Святослав.

В Народный фронт мальчик обратился с предложением помогать вместе. Мастера симферопольского колледжа радиоэлектроники откликнулись на нашу просьбу и помогли настроить технику на печать нужных фронту изделий.

Свою первую партию 3-д помощи Святослав уже начал делать и готовиться передать её нашим бойцам вместе с НФ, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

