От двух лет до 91 года — возраст подхвативших COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 27 ноября в Севастополе зарегистрированы 58 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 16 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от двух лет до 91 года. 70 человек выписаны после выздоровления. Скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.



Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4156 человек. В настоящий момент выздоровело 3648 человек, 114 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 166 человек, в «Изумруде» – 71 человек. На амбулаторном лечении – 202 человека. Под наблюдением находится 592 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.