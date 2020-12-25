От двух лет до 91 года — возраст севастопольцев, подхвативших COVID-19

По состоянию на утро 25 декабря в Севастополе зарегистрирован 85 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от двух лет до 91 года. 51 человек выписано после выздоровления. Скончалось четыре человека в возрасте от 64 до 72 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6260 человек. В настоящий момент выздоровели 5848 человек, 215 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 170 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 182.

Под наблюдением находится 619 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.