Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | От гриппа вакцинировались более 363 тысяч севастопольцев
Новости Республики
От гриппа вакцинировались более 363 тысяч севастопольцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

От гриппа вакцинировались более 363 тысяч севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:31 25.11.2025

Прививочная кампания против гриппа проходит в Севастополе с начала сентября, и уже более 363 тысяч жителей воспользовались возможностью защитить себя от вируса — это 99,7% от общего плана иммунизации. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев.

Перед вакцинацией пациента консультирует врач-терапевт или фельдшер: измеряют температуру и уточняют аллергологический анамнез. Только после этого пациента могут допустить к прививке. Позаботиться о своем здоровье и обезопасить себя и своих близких, сделав прививку, можно в удобное время в мобильном пункте на площади Нахимова или в поликлинике по месту прикрепления, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напоминаем, что привиться можно до 1 декабря.

Узнайте больше:  В Севастополе в городские клумбы высадили 120 тысяч весенних цветов

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.