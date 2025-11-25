От гриппа вакцинировались более 363 тысяч севастопольцев

Прививочная кампания против гриппа проходит в Севастополе с начала сентября, и уже более 363 тысяч жителей воспользовались возможностью защитить себя от вируса — это 99,7% от общего плана иммунизации. Всего планируется привить почти 365 тысяч севастопольцев.

Перед вакцинацией пациента консультирует врач-терапевт или фельдшер: измеряют температуру и уточняют аллергологический анамнез. Только после этого пациента могут допустить к прививке. Позаботиться о своем здоровье и обезопасить себя и своих близких, сделав прививку, можно в удобное время в мобильном пункте на площади Нахимова или в поликлинике по месту прикрепления, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напоминаем, что привиться можно до 1 декабря.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя