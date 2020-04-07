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«От губительного поветрия и смертельной заразы». Над Крымом провели воздушный Крестный ход
Фото: Крымская епархия

«От губительного поветрия и смертельной заразы». Над Крымом провели воздушный Крестный ход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:21 07.04.2020

Над Крымом совершили воздушный Крестный ход.

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, при содействии Главы Республики Крым Сергея Аксёнова викарные архиереи Нестор, епископ Ялтинский и Каллиник, епископ Бахчисарайский, в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами Свт. Луки архиепископа Крымского, Свт. Гурия Таврического, Свт. Николая Чудотворца и чудотворной иконой Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (Крымская). Во время Крестного хода было совершено молитвенное пение Акафистов Пресвятой Богородицы, а также святым угодникам Божиим (частицы мощей которых были в ковчегах в руках у духовенства), — сообщили в Крымской епархии.

Целью Крестного хода было «благословить всех жителей Крыма на здравие, спокойствие и усиленную молитву о избавлении от губительного поветрия и смертельной заразы».

«От губительного поветрия и смертельной заразы». Над Крымом провели воздушный Крестный ход

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