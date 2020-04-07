«От губительного поветрия и смертельной заразы». Над Крымом провели воздушный Крестный ход

Над Крымом совершили воздушный Крестный ход.

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, при содействии Главы Республики Крым Сергея Аксёнова викарные архиереи Нестор, епископ Ялтинский и Каллиник, епископ Бахчисарайский, в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами Свт. Луки архиепископа Крымского, Свт. Гурия Таврического, Свт. Николая Чудотворца и чудотворной иконой Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (Крымская). Во время Крестного хода было совершено молитвенное пение Акафистов Пресвятой Богородицы, а также святым угодникам Божиим (частицы мощей которых были в ковчегах в руках у духовенства), — сообщили в Крымской епархии.