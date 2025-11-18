От «Кавказской пленницы» до «Белого лотоса»: как кино влияет на туризм — исследование. В Крыму в том числе

Ключевые выводы исследования:

ностальгия как новый драйвер: более трети участников опроса (36%) мечтают о путешествии по местам из «Властелина колец» в Новой Зеландии, ещё около трети (33%) хотели бы побывать в Крыму, в том числе в локациях из «Кавказской пленницы». Это указывает на рост интереса к маршрутам, связанным с советской и российской классикой.

прагматичный подход к расходам: почти половина туристов (49%) не готовы переплачивать за проживание в отеле или апартаментах, показанных в кино. Ещё 36% согласны на доплату только в случае, если она будет минимальной, что говорит о взвешенном отношении к бюджету на «киношный» отдых.

кино как бонус, а не цель: для большинства россиян (44%) кинолокации не являются определяющим фактором при выборе направления. Однако для 35% они служат весомым и приятным бонусом, способным склонить выбор в пользу того или иного маршрута.

Кинотуризм, который ещё недавно казался нишевым увлечением, становится заметным трендом, влияющим на выбор маршрутов для путешествий. При этом путешественники подходят к поездкам по местам съёмок прагматично, не желая переплачивать за кинематографические впечатления. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования финтех-компании ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Отдых как в кино

Если раньше туристические маршруты во многом диктовались классическими путеводителями, то сейчас на потребительский выбор всё активнее влияет кинематограф.

По данным опроса* пользователей ЮMoney, в путешествия ездят 70% россиян. По 26% делают это несколько раз в год или один раз в год, а 18% — раз в несколько лет. Остальные 30% опрошенных не путешествуют.

Интересно, что влияние кинематографа на планирование отпусков пока нельзя назвать доминирующим: для 44% респондентов информация о местах съёмок известных фильмов не играет особой роли. Однако для значительной части аудитории этот фактор уже стал важным: 35% считают такие локации приятным бонусом к путешествию, 16% иногда учитывают их при выборе направления, а 5% целенаправленно строят свои маршруты вокруг знаковых киномест.

Самым популярным таким местом остаётся Новая Зеландия, где снимали трилогию «Властелин колец» и куда хотели бы отправиться 36% опрошенных. На втором месте — Крым с локациями из «Кавказской пленницы» (33%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, по которому хотели бы прогуляться поклонники фильма «Брат» (27%).

Если раньше туристов интересовали в первую очередь места съёмок мировых блокбастеров, то сегодня растёт интерес к локациям из отечественных фильмов, в том числе советских. Сохраняется глобальный тренд на посещение мест съёмок культовых мировых саг, таких как „Гарри Поттер» в Великобритании (25%) или „Игра престолов» в Хорватии и Исландии (19%). В то же время ностальгия становится новым драйвером развития внутреннего туризма: люди хотят прикоснуться к образам культурного кода, знакомым с детства, — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Топ-10 мест для кинотуризма в России

В «Суточно.ру» также отмечают рост интереса туристов к местам съёмок. По данным сервиса, в десятку самых востребованных направлений для кинотуризма входят Москва, Санкт-Петербург, Крым, Пятигорск, Сочи, Нижний Новгород, Териберка, Ярославль, Губаха (Пермский край) и Тула.

Кинотуризм набирает обороты за счёт развития регионального кино и популярности сериалов и фильмов. Люди хотят почувствовать атмосферу, в которой создавались любимые картины. Однако важно понимать, что чаще всего это становится яркой частью большого маршрута, а не его единственной целью, — комментирует Айрат Мусин, директор по маркетингу «Суточно.ру».

В Москве неизменно популярны маршруты по локациям фильмов «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», в Санкт-Петербурге — по местам съёмок фильмов «Брат», «Питер FM», «Майор Гром».

В Приволжском федеральном округе интерес вызывает Нижний Новгород, где проходили съёмки культовых «Жмурок». Ярославль привлекает поклонников фильма «Афоня», а в Туле путешественники ищут дом, ставший прототипом общежития из фильма «Дурак» Юрия Быкова. В Калининград люди едут проникнуться атмосферой советских фильмов «Судьба человека» и «Женя, Женечка и Катюша». В Пермском крае активно развивается направление по следам «Сердца Пармы»: туристы едут в Губаху, чтобы увидеть декорации и пейзажи исторического фильма.

На севере страны внимание туристов привлекает Териберка, где снимался фильм «Левиафан», на юге — Сочи и Адлер («Бриллиантовая рука»), Крым («Кавказская пленница»), а также Пятигорск («12 стульев»).

Популярность отечественных направлений для кинотуризма подтверждают и результаты опроса ЮMoney. Так, по 21% респондентов с удовольствием поехали бы в Сочи и Адлер («Бриллиантовая рука») и в Карелию («Любовь и голуби»). В список желанных маршрутов также вошли Ростов Великий («Иван Васильевич меняет профессию», 16%), Москва («Москва слезам не верит», 12%), Нижний Новгород («Жмурки», 11%) и Ярославль («Афоня», 9%).

Сколько стоит киноотдых

Главная мотивация кинотуристов — желание снять фото или видео в узнаваемых локациях (21%) и возможность окунуться в атмосферу любимого фильма (19%). Ещё 14% говорят, что такие путешествия помогают им открывать новые города, а 10% получают удовольствие от самого процесса поиска и сравнения реальных мест с экранными.

При этом такой опыт не всегда соответствует ожиданиям. Те, кто уже побывал в известных кинолокациях, отмечают, что реальность может разочаровать. По словам некоторых респондентов, может стать грустно, когда видишь, как сильно изменились со временем места съёмок «Афони» в Ярославле или «Иронии судьбы» на проспекте Вернадского в Москве.

Как отмечают в «Суточно.ру», недорого за кинематографическими впечатлениями можно съездить в Пятигорск, где снимали не только «12 стульев», но и «Чебурашку», и «Аутсорс». Поездка на два дня обойдётся в 25–30 тысяч рублей, аренда жилья этой зимой в среднем стоит 4 400 рублей за сутки. Поездка на пару дней в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Тулу, Териберку, Губаху будет дороже — в среднем около 30–50 тысяч рублей. Больше всего стоит аренда в Териберке — в среднем 10 000 рублей за сутки. В Нижнем Новгороде средняя ставка составляет 7 240 рублей, в Туле — 7 230 рублей, в Ярославле — 6 850 рублей, в Москве — 6 740 рублей, в Сочи — 5 540 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 290 рублей, в Крыму — 5 220 рублей, в Губахе — 4 840 рублей.

Результаты опроса показывают также, что интерес к кинотуризму не всегда конвертируется в готовность к дополнительным тратам. Так, 39% россиян обязательно зайдут в ресторан или отель из фильма, если случайно окажутся рядом, но специально искать такие места готовы лишь 5%. Кроме того, почти половина опрошенных (49%) не стали бы доплачивать за номер в «киношном» отеле или за апартаменты из фильма. Впрочем, 36% согласны на это, если разница в цене будет минимальной. Ещё 10% готовы доплатить до 15% от стандартной стоимости, а 5% — до 30%.

Об опросе

Опрос проводился в октябре и ноябре 2025 года, участники — более 1500 пользователей ЮMoney в возрасте от 35 до 44 лет (36%), от 45 лет и старше (34%), от 25 до 34 лет (29%) и от 18 до 24 лет (1%). Большинство опрошенных — жители Центрального федерального округа (29%), Северо-Западного федерального округа (25%) и Сибирского федерального округа (11%).

источник: пресс-служба Суточно.ру