От коронавируса в Севастополе скончались пять человек

На утро 23 декабря в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от года до 83 лет. 110 человек выписаны после выздоровления. Скончалось пять человек в возрасте от 63 до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6094 человека. В настоящий момент выздоровели 5667 человек, 207 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 189 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 182. На амбулаторном лечении – 19 человек.

Под наблюдением находится 548 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.