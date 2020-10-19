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В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

От коронавируса в Севастополе скончались три человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:41 19.10.2020

По состоянию на утро 19 октября в Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 88 лет. 20 человек выписаны после выздоровления. Умерло трое мужчин в возрасте 77, 69 и 58 лет. Течение болезни во всех случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1640 человек. В настоящий момент выздоровели 1054 человека, 51 человек умер.

На сегодняшний день с подтвержённым диагнозом COVID-19 в стационарах 313 человек: в инфекционной больнице 131 человек, в девятой горбольнице 177 человека, пять — в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 81 человек.

Под наблюдением находится 377 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

От коронавируса в Севастополе скончались три человека

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