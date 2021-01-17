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От коронавируса в Севастополе за сутки скончались шесть человек, выписаны из больниц - 95
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

От коронавируса в Севастополе за сутки скончались шесть человек, выписаны из больниц — 95

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:56 17.01.2021

По состоянию на утро 17 января в Севастополе зарегистрированы 97 новых случаев заболевания COVID-19.

95 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 46 до 92 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 8321 человек. В настоящий момент выздоровели 7560 человек, 319 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 212 человек.

Под наблюдением находится 628 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

От коронавируса в Севастополе за сутки скончались шесть человек, выписаны из больниц - 95

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