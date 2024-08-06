От крымчан поступила 261 заявка на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги заявочной кампании на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На официальном сайте зарегистрировались более 88 000 человек из всех регионов страны, из них 261 представляют Республику Крым.
В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие наиболее мотивированные управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
Проект «Флагманы образования» включает линейку возможностей и сервисов для профессионального развития управленцев, педагогов и студентов. Среди них «Флагманские школы» – очный проектно-образовательный интенсив для профессионального развития и поддержки перспективных региональных и муниципальных управленческих команд. «Созвездие Флагманов образования» – профессиональное сообщество, объединяющее 296 победителей и финалистов конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов, созданное для продвижения экспертного потенциала его участников. «Образовательный марафон» – серия просветительских мероприятий, нацеленных на выявление профессиональных дефицитов, развитие компетенций и знаний участников по четырем направлениям: лидерство и командообразование, государственная образовательная политика, гибкие навыки, студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.
В 2024 году уже проведены более 60 мероприятий. Партнерами «Образовательного марафона» выступили: Президентская академия, АО «Издательство «Просвещение», Высшая школа экономики, МДЦ «Артек», Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог Регионы», педагогические вузы страны, региональные институты развития образования и другие организации.
Одним из ключевых мероприятий проекта «Флагманы образования» является одноименный профессиональный конкурс, нацеленный на карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Первый этап конкурса стартовал 2 августа – это дистанционная комплексная оценка уровня надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Он будет доступен по 11 августа. По итогам оценки будут сформированы рейтинги полуфиналистов среди управленцев и педагогов в каждом субъекте Российской Федерации, а студенты выйдут сразу в финал, который состоится в октябре.
Для управленцев и педагогов региональные полуфиналы пройдут в очной форме в октябре. Уровень профессиональных знаний и универсальных компетенции эксперты оценят у участников за счет индивидуальных и групповых конкурсных заданий. В финал конкурса выйдет не более трех победителей полуфинала в каждом регионе. Сам финал состоится в ноябре. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.
Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»
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