От Крымской митрополии в зону СВО отправились очередные два автомобиля

Военные священники Крымской митрополии передали очередные два автомобиля в зону СВО. Машины отправились в воинские подразделения на Херсонском направлении. Перед отправкой технику освятили в Симферополе.

Военнослужащие передают слова благодарности рабам Божиим Николаю из Казахстана, Андрею из Крымска (Краснодарский край), иерею Николаю Ларионову (Белогорское благочиние) за поиск, приобретение, доставку в Крым и передачу на фронт автомобиля УАЗ («Буханка»). Также теплая и сердечная благодарность Татьяне Данииловне из Симферополя, которая пожертвована 200 000 рублей. На эту сумму, по обращению другого подразделения, и был приобретен, обслужен и доставлен в зону СВО легковой автомобиль, необходимый воинам.

источник: по информации военного отдела Крымской митрополии