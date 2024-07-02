«От мамы Шведа для родного отряда» — помощь мамы погибшего сослуживца-героя крымским бойцам

Мама погибшего крымского бойца Ольга Викторовна решила помочь родному отряду её сына на Херсонском направлении СВО и помогла закупить для ребят беспилотник, генератор и партию свежих фруктов. Народный фронт доставил помощь прямо в руки отряду «Шведа».

Дорогие наши ребята. Очень хочется вам помочь. Знаю, что вы все настоящие герои. Передаем вам привет от родных и близких из Крыма, ждем вас домой живыми, здоровыми и с победой, – сослуживцы, не сдерживая эмоций, смотрят послание от Ольги Викторовны, мамы их погибшего друга с позывным «Швед».

Мама от всей души переживает за всех друзей сына, которые остались на самых горячих точках Херсонского направления СВО. Она решила помочь бойцам самым нужным: беспилотником, генератором и средствами гигиены, а еще чтобы порадовать ребят целым микроавтобусом свежих крымских фруктов и овощей. Крымчанка передала 300 000 рублей в Народный фронт, а фронт помог закупить всю помощь и доставить её бойцам в зону СВО.

Уважаемая Ольга Викторовна. Спасибо за подарки, все получили. Мы помним вашего сына, никто не забыт, ничто не забыто. Победа будет за нами, — поблагодарил маму крымский боец с позывным «Витязь».

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