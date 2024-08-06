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От народных мастеров разведке Херсонского направления передали детали для сбросов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

От народных мастеров Крыма разведке Херсонского направления передали детали для сбросов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:04 06.08.2024

Партию деталей бомб для сброса с дронов поставили из Крыма в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Партию напечатанных на 3D принтере запчастей для авиабомб передали разведчикам группировки войск «Днепр». За первым пробным грузом последуют постоянные поставки.

В НФ обратилась жена крымского бойца, который сражается в разведчасти на передовой Херсонского направления. Бойцы попросили поставить им на пробу детали для сбросов от крымских народных мастеров.

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Тут же разведчикам собрали и отправили груз из 50 хвостовиков и 50 накольников, отпечатанных в Симферополе на 3D принтерах. Этих головных и хвостовых запчастей достаточно для сборки 50 бомб, которые отправятся на голову врагу с дронов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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