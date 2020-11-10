От восьми до 85 лет — возраст заболевших коронавирусом в Севастополе за сутки

По состоянию на утро 10 ноября в Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19.

Из них 35 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от восьми до 85 лет. 64 человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3190 человек. В настоящий момент выздоровело 2068 человек, 79 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 345 человек: 175 — в инфекционной больнице, 168 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны.

В «Изумруде» — 34 человека. На амбулаторном лечении — 672 человека. Под наблюдением находится 617 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.