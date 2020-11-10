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В Севастополе 12-летняя девочка заразилась коронавирусом от родного дедушки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

От восьми до 85 лет — возраст заболевших коронавирусом в Севастополе за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:05 10.11.2020

По состоянию на утро 10 ноября в Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19.

Из них 35 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.  Заболевшие – местные жители в возрасте от восьми до 85 лет. 64 человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3190 человек.  В настоящий момент выздоровело 2068 человек, 79 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 345 человек: 175 — в инфекционной больнице, 168 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны.

В «Изумруде» — 34 человека. На амбулаторном лечении — 672 человека.  Под наблюдением находится 617 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

От восьми до 85 лет - возраст заболевших коронавирусом в Севастополе за сутки

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