От взломщика-профессионала не спасет, но от незваных гостей сохранит. Выбираем мебельный сейф

На слове «сейф» воображение рисует почему-то подвал банка, бронированные стальные стены, хитроумные замки и прочие системы безопасности. Но такая безопасность – отнюдь не для быта и уж точно удовольствие не из дешевых. А жизненные ситуации куда прозаичнее и они ставят вопросы: как сохранить бумаги, деньги, информацию от незваных гостей, досужего интереса, офисного шпионажа, если угодно. В таком случае поможет офисный, мебельный сейф. Это не стопроцентная гарантия безопасности, но надежное средство сохранить и нервы, и достояние, и средства.

Широкий выбор таких крепких и легких, надежных и несложных мебельных, офисных сейфов – по ссылке https://www.safe.ru/catalog/seyfy/mebelnye-i-ofisnye-seyfy/. На сайте компании «Промет» можно выбрать и приобрести любой сейф. Даже тот самый «банковский за семью печатями». Но сейчас – о бытовых сейфах. Как говорят знатоки, уровня устойчивости ко взлому S1 и S2. Эта классификация обозначает огнеупорность и прочность при механических воздействиях. В ассортименте – самые популярные модели серий ТМ, TSN и ASM.

С одной стороны такие сейфы компактные, не занимают лишнего места. С другой – тяжелые (не так-то просто и унести). Одна из главных конструктивных особенностей: встраиваемость в интерьер. Такие сейфы прекрасно размесятся в шкафах и нишах, тумбах и под столами. Все дело в размерах. Не случайно и основные опции выбора мебельных, офисных сейфов на сайте «Промет» — размер (высота) и цена. Обратите внимание на опцию «к сравнению». Здесь приводятся не только исчерпывающие характеристики выбранного сейфа, но сопоставляются все особенности и параметры. Для удобства поиска можно использовать фильтры: вес, габариты, тип замка, класс взломостойкости и даже наличие «мастер-ключа» (механического дублера для вскрытия кодового, электронного замка).

Как это работает? Предположим, скрывать от чужих глаз нам особо нечего. Но хочется иметь в офисе что-то, понадежнее запирающегося ящика в письменном столе. Надо хранить печать, уставные документы, отчеты, деньги (в разумных пределах, конечно). То есть нам необходим компактный сейф, что защитит и от не в меру любопытных недоброжелателей, и от огня (тьфу-тьфу-тьфу). Замок? Пусть будет ключевой. Практика проверенная временем как-никак. Вводим желаемые параметры в поиск. Идеальный выбор (и по цене, заметим, тоже) — VALBERG ASM 46. Простой и строгий, класс взломостойкости S1. Его внутренний размер (456x436x301) позволяет хранить все необходимое, прекрасно помещается под столом, не создавая неудобств и не занимая лишнего места. Да, это строгая, надежная, функциональная модель офисного сейфа по демократичной, честной цене.

Представлены на сайте и гораздо более «навороченные» модели, ну, разве что не наделенные интеллектом. Словом, есть из чего выбрать, дабы все было надежно и сохранно, «как в банке». Главное определиться: для чего вам именно такой сейф, что хранить и где устанавливать. Помогут с выбором менеджеры и инженеры компании «Промет». Остались вопросы? Достаточно заполнить форму обратной связи прямо на сайте safe.ru. Здесь знают толк в безопасности и конфиденциальности.