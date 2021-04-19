Отчим – убийца пятилетнего ребенка получил пожизненный срок. Верховный суд Крыма вынес вердикт

Верховный суд Крыма приговорил 45-летнего Александра Пилипенко, жителя села Кропоткино Раздольненского района к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима за совершение умышленного убийства пятилетней падчерицы.

Признать Пилипенко Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ, и назначить ему наказание: пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, – говорится в решении суда.

Гражданский иск потерпевшей (мамы убитой девочки) суд удовлетворил полностью, с осужденного будет взыскано 7 млн. рублей.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных огласила обвинительный вердикт 13 апреля. Присяжные признали мужчину виновным в причинении телесных повреждений потерпевшей и умышленном убийстве малолетней, совершенном с целью сокрыть другое преступление. Также присяжные приняли решение, что подсудимый не заслуживает снисхождения за содеянное.

Напомним, 13 ноября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя села Кропоткино об исчезновении его 5-летней падчерицы. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, оставив дочку одну дома. Мама детей в это время находилась на заработках за пределами страны. Когда же он вернулся домой, то, по его заверениям, дверь была открыта, следы взлома отсутствовали, а девочки дома не оказалось.

К месту происшествия незамедлительно выехали опытные следователи, следователи-криминалисты, эксперты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Во взаимодействии с коллегами из органов МВД был организован ряд мероприятий для оперативного установления обстоятельств исчезновения ребенка. Отрабатывались все возможные версии. Значительную помощь в поиске правоохранительным органам оказывали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», добровольцы из различных регионов и неравнодушные жители полуострова. В процессе проведения исследования на полиграфе экспертом управления криминалистики Главного следственного управления была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал следователям признательные показания в совершении убийства ребенка. С выездом на местность мужчина указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки. Там оно и было обнаружено в ходе следственных действий, — сообщили в Следственном комитете.

Следствием и судом установлено, что отчим избил падчерицу и, боясь огласки со стороны ребенка, утопил девочку в ванной. Днем 12 ноября 2019 мужчина вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство (на Украину), однако ему этого сделать не удалось. Чтобы создать себе алиби, по возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки.

В ходе следствия был проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе — с использованием кримтехники и экспертных возможностей Следственного комитета России. Отметим, что приговор Верховного суда Крыма в законную силу не вступил, у адвокатов убийцы есть время на обжалование.

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Фото: Следком.