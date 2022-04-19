Отчёт департамента городского хозяйства Севастополя за год. Результаты в цифрах

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов представил депутатам Законодательного Собрания отчет об итогах работы ведомства за 2021 год.

Одно из направлений работы департамента – капитальный ремонт многоквартирных домов. В прошлом году выполнено 771 мероприятие по капремонту 226 объектов. Общая стоимость работ — 871,69 млн рублей. Так, для 111 зданий разработана проектно-сметная документация, а в 183 домах выполнены строительно-монтажные работы — ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем. В рамках сотрудничества между Правительством Севастополя и Правительством Москвы в 2021 году выполнена замена в 28 домах 99 единиц лифтового оборудования, а также газификация 45 домов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Кроме того, по заявлениям 14 ветеранов Великой Отечественной войны в жилых помещениях заменили 6 газовых водонагревателей и 20 газовых плит.

Еще одно направление работы – это пресечение самовольного строительства. Городская комиссия в 2021 году рассмотрела 130 материалов о выявлении самовольных построек, Правительством Севастополя принято 25 распоряжений о сносе.

Также за прошедший год демонтировано 347 незаконно установленных некапитальных объектов, среди них гаражи, ограждения, рекламные конструкции, — заявил руководитель ведомства.

В части водоснабжения и водоотведения в Севастополе в прошлом году капитально отремонтировали 30 участков сетей, их общая протяженность – 24 км. Это позволило уменьшить потери воды на 1,63 тыс. куб. м/сут. В настоящий момент работы по санации трубопроводов завершены, на объектах восстанавливается благоустройство. Ремонт провели в рамках реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя.

Также в городе реализуется план мероприятий по снижению потерь воды. Общий запланированный объем финансирования – 164,38 млн. руб. Ожидаемый эффект – снижение потерь воды после реализации всех мероприятий на 10-12%.

В 2021 году проведено обследование внутридомовых систем 3 985 многоквартирных домов, приняты меры по устранению утечек, приобретена и установлена запорная арматура в количестве 88 единиц на сумму 2,7 млн руб. для разделения системы водоснабжения на локальные зоны, приобретено и установлено 8 зональных приборов учета воды, проведено испытание датчиков для поиска скрытых утечек. Работа по реализации плана продолжается, — отмечает Евгений Горлов.

Он также рассказал о проделанной работе в сфере газоснабжения – за прошедший год уровень газификации сельской зоны увеличился до 41%. В целом рост газификации составил более 25%.

Завершены и введены в эксплуатацию газопровод низкого давления во Фронтовом, газопровод низкого давления в Резервном. В части газификации индивидуальных жилых домов села Фронтового — полностью завершены строительно-монтажные работы по 231 домовладению, за 2021 год пуск газа осуществлен в 71 домовладении, — говорит директор департамента.

На сегодняшний день продолжается газификация Андреевки – в рамках нулевого техприсоединения ведутся строительно-монтажные работы по 480 домам, за 2021 год пуск газа осуществлен в 97 домовладениях. Кроме того, в Севастополе подключены к сетям газоснабжения 45 многоквартирных домов.

В сфере теплоэнергетики в прошлом году введено в эксплуатацию семь объектов — это котельные и участки теплосетей. Выполнен текущий ремонт 9,06 км тепловых сетей из запланированных 8 км (113%) на всех энергорайонах города и ТЭЦ. Кроме того, Правительство Севастополя впервые утвердило тарифы на тепловую энергию для потребителей на долгосрочный период 2021–2023 гг.

Еще одно важное направление работы – это установка наружного освещения. Горсвет в 2021 году провел работы по обустройству наружного освещения 41 пешеходного перехода, 10 основных и второстепенных проездов, тротуаров, расположенных вблизи социально значимых объектов, 85 детских и спортивных площадок, 47 дорог, улиц.

Разработана в 2021 году проектно-сметная документация на обустройство наружным освещением 13 сел и поселков, работы будут выполнены в 2022 году», — подчеркнул Евгений Горлов.

По итогам 2021 года восстановление и прирост новых светоточек составил 4 783 единиц. Уровень освещенности территории города увеличился на 14,5% по отношению к 2020 году.

Работы по благоустройству ведутся на 53 придомовых территориях. Также в рамках контрактов с переходящими сроками с 2021 на 2022 годы выполняется благоустройство 47 объектов.

В 2021 году выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог и придомовых территорий по 49 объектам. Также в настоящее время выполняются мероприятия по ремонту внутриквартальных дорог и придомовых территорий по 23 объектам, выполнены мероприятия по ремонту и благоустройству 26 участков пешеходной сети», — добавил директор департамента.

Кроме того, за прошедший год благоустроено девять общественных пространств, высажено 452 377 шт. зеленых насаждений, обустроено 2 498,5 кв. м газонов, произведена закупка 57 единиц коммунальной техники на общую сумму 255,1 млн руб.