Отделение «Народных сетей» Ялты передало на фронт более 2 тысяч сетей

Волонтеры Ялтинского отделения проекта «Народная сеть» за полтора года сплели и передали на фронт 2175 сетей.
Сейчас востребованы расцветки, актуальные в Херсонской и Запорожской областях — «выцветшая степь» и «мох», чуть позже будет упор на «темную осень». Сети стандартные, 3х6, но отлично скрепляются между собой, поэтому используются даже для маскировки вертолетов и кораблей, — отмечает координатор проекта «Народные сети» в Ялте Анна Смольникова.
Глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркивает, что помочь может каждый. Процесс обучения несложный, забирает совсем немного времени. Спрос на сети очень большой – есть заявки на 200 единиц, а в день мастера делают по 10.
Продолжаю рассказывать о тех, кто трудится каждый день, чтобы наши бойцы были невидимыми для врага. В команде «Народных сетей» уже порядка 40 мастеров, самому старшему из которых 88 лет! У каждого своя история, свои возможности, но всех объединяет желание приблизить нашу Победу. Присоединяйтесь, — говорит Янина Павленко.
Собираются мастера по трем адресам: ул. Пионерская, 15, Ломоносова, 15 (городская Баня), Симеиз, ул. Советская, 43 (территория санатория «Юность»). +79788407358, Анна.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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