Отделение «Народных сетей» Ялты передало на фронт более 2 тысяч сетей

Глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркивает, что помочь может каждый. Процесс обучения несложный, забирает совсем немного времени. Спрос на сети очень большой – есть заявки на 200 единиц, а в день мастера делают по 10.

Продолжаю рассказывать о тех, кто трудится каждый день, чтобы наши бойцы были невидимыми для врага. В команде «Народных сетей» уже порядка 40 мастеров, самому старшему из которых 88 лет! У каждого своя история, свои возможности, но всех объединяет желание приблизить нашу Победу. Присоединяйтесь, — говорит Янина Павленко.

Собираются мастера по трем адресам: ул. Пионерская, 15, Ломоносова, 15 (городская Баня), Симеиз, ул. Советская, 43 (территория санатория «Юность»). +79788407358, Анна.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта