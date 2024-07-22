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Отделение «Народных сетей» Ялты передало на фронт более 2 тысяч сетей

Отделение «Народных сетей» Ялты передало на фронт более 2 тысяч сетей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:06 22.07.2024

Волонтеры Ялтинского отделения проекта «Народная сеть» за полтора года сплели и передали на фронт 2175 сетей.

Сейчас востребованы расцветки, актуальные в Херсонской и Запорожской областях — «выцветшая степь» и «мох», чуть позже будет упор на «темную осень». Сети стандартные, 3х6, но отлично скрепляются между собой, поэтому используются даже для маскировки вертолетов и кораблей, — отмечает координатор проекта «Народные сети» в Ялте Анна Смольникова.

Глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркивает, что  помочь может каждый. Процесс обучения несложный, забирает совсем немного времени. Спрос на сети очень большой – есть заявки на 200 единиц, а в день мастера делают по 10.

Продолжаю рассказывать о тех, кто трудится каждый день, чтобы наши бойцы были невидимыми для врага. В команде «Народных сетей» уже порядка 40 мастеров, самому старшему из которых 88 лет! У каждого своя история, свои возможности, но всех объединяет желание приблизить нашу Победу. Присоединяйтесь, — говорит Янина Павленко. 

Отделение «Народных сетей» Ялты передало на фронт более 2 тысяч сетей

Собираются мастера по трем адресам: ул. Пионерская, 15, Ломоносова, 15 (городская Баня), Симеиз, ул. Советская, 43 (территория санатория «Юность»). +79788407358, Анна.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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