Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Отделение СФР по г. Севастополю: декретные выплаты у севастопольских мам в 2024 году
актуально в республике
Отделение СФР по г. Севастополю: декретные выплаты у севастопольских мам в 2024 году
иллюстрация: pikist.com

Отделение СФР по г. Севастополю: декретные выплаты у севастопольских мам в 2024 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:11 16.01.2024

В 2024 году севастопольским семьям с детьми повысили декретные выплаты. Так, с 1 января увеличился минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам:

  • за 140 дней: минимум — 88 565,40 руб., максимум — 565 562,20 руб.
  • за 156 дней: минимум — 98 687,16 руб., максимум — 630 197,88 руб.
  • за 194 дня: минимум — 122 726,34 руб., максимум — 783 707,62 руб.

С 1 февраля 2024 года увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим севастопольцам.

Кроме этого, с начала года у севастопольцев, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.

Узнайте больше:  Власти Крыма отчитались, как помогали в 2023 году малому и среднему бизнесу

С 2024 года эти выплаты начисляются одновременно с зарплатой даже после выхода из декрета на полный рабочий день. Сумма для конкретного родителя зависит от его зарплаты за два предыдущих года с учетом минимума и максимума, которые установлены законом.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 2 151

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.