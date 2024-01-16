Отделение СФР по г. Севастополю: декретные выплаты у севастопольских мам в 2024 году

В 2024 году севастопольским семьям с детьми повысили декретные выплаты. Так, с 1 января увеличился минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам:

за 140 дней: минимум — 88 565,40 руб., максимум — 565 562,20 руб.

за 156 дней: минимум — 98 687,16 руб., максимум — 630 197,88 руб.

за 194 дня: минимум — 122 726,34 руб., максимум — 783 707,62 руб.

С 1 февраля 2024 года увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим севастопольцам.

Кроме этого, с начала года у севастопольцев, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.

С 2024 года эти выплаты начисляются одновременно с зарплатой даже после выхода из декрета на полный рабочий день. Сумма для конкретного родителя зависит от его зарплаты за два предыдущих года с учетом минимума и максимума, которые установлены законом.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю