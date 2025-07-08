Отделение СФР по Севастополю компенсировало расходы на охрану труда 12 предприятиям города

В 2025 году Социальный фонд России запустил на портале госуслуг электронный сервис, с помощью которого работодатели обращаются за возмещением расходов на охрану труда. 12 организаций Севастополя уже компенсировали расходы на сумму более 4 миллионов рублей.

В программу предупредительных мер включено 17 направлений, из которых работодатель может самостоятельно выбрать необходимые. Чаще всего предприятия Севастополя приобретают для сотрудников средства индивидуальной защиты, проводят периодические медицинские осмотры работников и специальную оценку условий труда, обеспечивают лечебно-профилактическим питанием, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

В электронном заявлении работодатель, как и раньше, указывает данные о согласованном в Отделении фонда по Севастополю плане финансового обеспечения, а также прикладывает данные о фактических затратах по нему. Поданное через «Госуслуги» заявление специалисты ведомства рассматривают в течение 15 рабочих дней.

Сроки обращения за компенсацией после проведения запланированных мероприятий изменились. Теперь заявление и документы, подтверждающие произведённые расходы, нужно представить до 15 ноября текущего года. Если необходима корректировка представленных документов — у работодателя есть пять рабочих дней на исправления.

Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Севастополю, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей: 8 (8692) 53-96-90, доб. 61-40, 61-47 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

голоса Оцените материал

Просмотры: 11