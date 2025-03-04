Отделение СФР по Севастополю оплатило более 11 тысяч электронных больничных

В этом году жители региона оформили 11 311 электронных листков нетрудоспособности. На эти цели Отделением Социального фонда России по Севастополю направлено 127 миллионов рублей.

После того как медицинская организация закрыла больничный лист и в Отделение СФР по Севастополю от работодателя поступили необходимые сведения, пособие назначается в течение 10 дней. Информация об открытии, продлении и закрытии больничного листа поступает гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

В этом году вырос размер пособия по временной нетрудоспособности, он составляет до 5673,97 рублей в день. Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты. Для расчета больничных берется средний заработок за два предыдущих года, — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Севастополю Виктория Столбовская.

При стаже менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет. В случае ухода за больным ребенком до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя.

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж меньше 6 месяцев, средний дневной заработок исчисляется с учетом минимального размера оплаты труда исходя из количества календарных дней в месяце.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Также пособие в 2025 году выплачивается индивидуальным предпринимателям, которые вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и уплатили страховой взнос в 2024 году.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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