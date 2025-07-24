Отделение СФР по Севастополю проведет корректировку пенсий 29 тысячам пенсионеров, работавших в прошлом году

С 1 августа региональное Отделение Социального фонда России проведет автоматический перерасчет пенсий работавшим в прошлом году пенсионерам. Корректировка затронет более 29 тысяч севастопольцев, получающих пенсии по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы.

Также будут увеличены выплаты получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, из-за утраты которого была оформлена пенсия, поступили средства, ранее не учтенные при назначении.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера. Максимально возможная надбавка – три пенсионных коэффициента. В среднем, прибавка составит около 253 рублей, а максимальная сумма доплаты – 437 рублей.

Как и все плановые ежегодные повышения пенсий, этот перерасчет автоматический, поэтому севастопольцам не нужно было никуда обращаться. Пенсия в увеличенном размере поступит в августе согласно графику.

Индексация страховых пенсий в 2025 году проходила в два этапа. В январе страховые пенсии по старости работающих и неработающих пенсионеров, в том числе страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, увеличились на 7,3 %. В феврале проведена дополнительная индексация еще на 2,2%.

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Севастополю проиндексировало социальные пенсии на 14,75%.

Уточнить размер своей выплаты можно по телефону — 8 800 100-00-01, связавшись с оператором второй линии специалистом Отделения СФР по Севастополю. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва. Звонки со всех телефонов бесплатные.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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