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Отделение СФР по Севастополю запустило для страхователей специальный телеграм-чат

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:41 06.11.2024

Отделение Социального фонда России по Севастополю запустило телеграм-чат для более 13 тысяч работодателей региона. Здесь профильные специалисты регионального Отделения СФР помогают разобраться в вопросах персонифицированного учета и администрирования страховых взносов, страхования от несчастных случаев на производстве и т.д.

В чате созданы тематические разделы для страхователей по направлениям работы: регистрация и снятие с учета, больничные листы, выплаты в связи с материнством, по уходу за детьми до 1,5 лет; отчетность по форме ЕФС-1, взыскания задолженности по страховым взносам и пр.

Консультации в телеграм-чате предоставляются в течение рабочего времени с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 в пятницу с 09:00 до 16:45. Ответы на вопросы, поступившие в праздничные и выходные дни, размещаются в чате до 10:00 часов следующего рабочего дня.

Присоединиться к чату можно с помощью QR-кода или по ссылке t.me/osfr_sevastopol.

Также работодатели могут получить консультацию по телефону регионального контакт-центра для страхователей (8 8692 53-96-90) и в тоновом режиме выбрать подходящую опцию: «прямые выплаты, другие пособия социального страхования» — добавочный 1;

  • «отчётность ЕФС-1» — добавочный 2;
  • «страховые взносы» — добавочный 3;
  • «несчастный случай на производстве» — добавочный 4.

Режим работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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