Отделение СФР по Севастополю: специальные соцвыплаты медработникам региона

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Севастополю назначило специальные социальные выплаты 2 172 медицинским работникам на общую сумму более 27 миллионов рублей.

С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В тех населенных пунктах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек, выплаты врачам выросли до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек выплаты составляют 13 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу и 29 тысяч рублей врачам. В апреле 312 севастопольcких медиков получили специальную социальную выплату за март в увеличенном размере, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что специальная социальная выплата для отдельных категорий медицинских работников предоставляется с 1 января 2023 года. Все расчёты производятся на основании сведений, направляемых медицинскими организациями. Отделение СФР по Севастополю перечисляет средства в течение 7 рабочих дней после представления электронного реестра медработников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого также представляет медучреждение.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю