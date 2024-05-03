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Отделение СФР по Севастополю: специальные соцвыплаты медработникам региона

Отделение СФР по Севастополю: специальные соцвыплаты медработникам региона

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:14 03.05.2024

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Севастополю назначило специальные социальные выплаты 2 172 медицинским работникам на общую сумму более 27 миллионов рублей.

С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В тех населенных пунктах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек, выплаты врачам выросли до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек выплаты составляют 13 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу  и  29 тысяч рублей врачам. В апреле 312 севастопольcких медиков получили специальную социальную выплату за март в увеличенном размере, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, что специальная социальная выплата для отдельных категорий медицинских работников предоставляется с 1 января 2023 года. Все расчёты производятся на основании сведений, направляемых медицинскими организациями. Отделение  СФР по Севастополю перечисляет средства в течение 7 рабочих дней после представления электронного реестра медработников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого также представляет медучреждение.

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Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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