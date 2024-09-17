Отделение СФР по Севастополю запустило телеграм-чат для страхователей

Отделение СФР по Севастополю запустило специальный телеграм-чат для страхователей региона. Теперь работодатели могут задать вопрос и получить консультацию не только лично в клиентских службах или по телефону, но и в онлайн-формате.

Специалисты Отделения СФР по Севастополю помогут разобраться в вопросах персонифицированного учета и администрирования страховых взносов, по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по получению пособий по социальному страхованию в связи с нетрудоспособностью и материнством. Для размещения вопросов в чате созданы тематические разделы по направлениям работы Отделения фонда: больничные листы; уход за детьми; отчетность по форме ЕФС-1; взыскание задолженности по страховым взносам, а также другие разделы, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Консультационная поддержка в телеграм-чате оказывается в течение рабочего времени Отделения СФР по Севастополю: понедельник — четверг — 9:00 — 18:00, пятница — 9:00 — 16.45. В предпраздничные дни работа завершается на час раньше. Ответы на вопросы, поступившие за пределами этого времени, в праздничные и выходные дни, размещаются в чате до 10:00 часов следующего рабочего дня.

Для регистрации в Telegram-чате страхователям достаточно отсканировать QR-код камерой телефона или перейти по ссылке: t.me/osfr_sevastopol.

Работодатели также могут получить консультацию по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (8692) 53-96-90.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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