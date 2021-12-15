Отдохнул в России – получи 20 тысяч рублей. Сколько получат крымчане за отдых на территории страны

2 миллиарда рублей выделят федеральные власти на возобновление программы туристического кешбэка. Об этом заявила Глава Ростуризма Зарина Догузова. Стартует проект 18 января 2022 года и продлится до 12 апреля. Причем отправиться в путешествие можно до 30 апреля включительно.

Ранее в программе участвовали более 140 крымских объекта размещения, в том числе более 20 санаториев. Начиная с первого этапа – 21 августа 2020 года, Крым удерживает позиции лидера в списке самых популярных направлений.

Крымчане и ведущие крымские отели поделились своим мнением о целесообразности продления программы туристического кешбэка.

Программа туристического кешбэка стала весомой поддержкой для нашего отеля в современных реалиях. Значительно увеличился туристический поток. Особенно это чувствовалось в межсезонье. Многое гости даже специально делали себе карты «Мир» для участия в программе. Воспользовались кешбэком и крымчане, но летом это были в основном отдыхающие из крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, — говорит сотрудник отдела бронирования (отель «Пальмира Палас & СПА 4*», Ялта) Алексей Соннов. Программа стала хорошим подспорьем нашему отелю в период ковидных ограничений. Благодаря этой мере поддержки, поток туристов значительно увеличился. Особенно это было чувствительно весной и летом. Причем, люди по программе кешбэк бронировали номера более высокой категории. Приятно, что значительно расширилась и география, некоторые приезжали в Крым впервые, — отмечает начальник службы приема и размещения (отель «Форум», Судак) Анна Мурзина. В апреле, благодаря программе туристического кешбэка, с семьей отдохнули в отеле «Ялта-Интурист». Были приятно удивлены, когда уже в течение пяти дней получили возврат части денежных средств на карту. Очень рады, что программу продлили и планируем наше следующее путешествие по любимому Крыму, — делитя впечатлениям Виктория Турик из Симферополя.

Получить кешбэк можно не только за отдых в Крыму, но и на территории всей страны.

Весной мы с девушкой узнали о программе туристического кешбэка. Решили протестировать нововведение на себе. Отправились в Краснодар. И благодаря кешбэку, сэкономили на проживании 20 процентов. Подсчитав потом расходы, обнаружили, что дорога обошлась нам практически бесплатно. Если в этом году найдем выгодное предложение по кешбэку в Крыму, с удовольствием побываем там, где еще не были, — рассказывает журналист из Симферополя Андрей Новохатько.

Как уточнили в Центре управления регионом РК, с начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн. человек, которые получили кешбэк на общую сумму около 6,7 млрд. рублей. Напомним, по условиям программы можно получить 20% кешбэка при оплате картой «Мир» поездок и проживания от 2 ночей в любом регионе России.

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