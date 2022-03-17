Отдохнуть и сэкономить: самые популярные направления в период действия туристического кешбэка

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил какие направления пользуются популярностью на период нового этапа туристического кешбэка. Напомним, за оплату гостиниц и туров на территории России с 15 марта по 30 апреля путешественники получат кешбэк 20% (бронировать даты можно до 30 июня включительно). Главное — использовать карту платёжной системы МИР. Подробнее об очередном этапе программы мы рассказываем по ссылке .

По данным продаж Туту.ру, в период 15 марта — 30 июня 2022 популярностью пользуются перелеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три города приходится около трети спроса. Также в топ-10 популярных городов, куда покупают авиабилеты на период действия программы кешбэка, входят Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Анапа, Махачкала и Уфа, — отмечают аналитики сервиса.

Топ-10 авианаправлений с 15 марта по 30 июня 2022 года

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 14,5% 6444 Сочи 9,4% 6753 Санкт-Петербург 8,7% 5941 Симферополь 5,3% 7296 Минеральные Воды 5,1% 6425 Калининград 3,6% 6040 Краснодар 2,0% 6296 Анапа 1,8% 8545 Махачкала 1,7% 6029 Уфа 1,7% 6337

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди популярных ж/д направлений почти 50% бронирований приходится на 10 вокзалов. В топ-3 входят Москва, Санкт-Петербург и Сочи (если просуммировать доли вокзалов Сочи и Адлер), далее по популярности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень.

Топ-10 ж/д направлений с 15 марта по 30 июня 2022 года

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 26,2% 2849 Санкт-Петербург 11,1% 2761 Краснодар 2,9% 2423 Ростов-на-Дону 2,1% 2990 Сочи 1,9% 3359 Адлер 1,9% 2859 Казань 1,7% 2693 Екатеринбург 1,7% 2369 Нижний Новгород 1,6% 2007 Тюмень 1,6% 2209

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Как изменился спрос и цены на билеты по России

Средний чек за билет по России с вылетами с 15 марта по 30 июня до 24 февраля составлял 7 436 рублей в одну сторону, а после — 7 634 рубля. Прирост среднего чека за авиабилет составил около 2,5%, это может быть обосновано разными факторами, в том числе просто приближением даты поездки, так как больше всего бронирований делается на ближайшие пару недель. При этом средний чек за ж/д билеты в даты кешбэка даже снизился на 6%: при оформлении до 24 февраля он составлял 2 818 рублей в одну сторону, а после — 2 641 рубль в одну сторону.

По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, глубина бронирования авиабилетов по России за первую неделю марта уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 дней до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки.

Среди тех, кто купил билет на самолет в марте, почти 88% брали билеты с вылетом в этом же месяце, 6,8% купили билеты на апрель, 2,2% — на май. По ж/д билетам статистика схожая: 90% взяли билет на март, 6,4% — на апрель, 2,5% — на май.

Спрос на авиабилеты по России с 21 февраля по 13 марта был почти на 40% меньше, чем в предыдущие три недели. Спрос на ж/д билеты при этом вырос на 17%.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за февраль 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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