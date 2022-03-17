Отдохнуть и сэкономить: самые популярные направления в период действия туристического кешбэка

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
По данным продаж Туту.ру, в период 15 марта — 30 июня 2022 популярностью пользуются перелеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три города приходится около трети спроса. Также в топ-10 популярных городов, куда покупают авиабилеты на период действия программы кешбэка, входят Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Анапа, Махачкала и Уфа, — отмечают аналитики сервиса.
Топ-10 авианаправлений с 15 марта по 30 июня 2022 года
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|14,5%
|6444
|Сочи
|9,4%
|6753
|Санкт-Петербург
|8,7%
|5941
|Симферополь
|5,3%
|7296
|Минеральные Воды
|5,1%
|6425
|Калининград
|3,6%
|6040
|Краснодар
|2,0%
|6296
|Анапа
|1,8%
|8545
|Махачкала
|1,7%
|6029
|Уфа
|1,7%
|6337
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Среди популярных ж/д направлений почти 50% бронирований приходится на 10 вокзалов. В топ-3 входят Москва, Санкт-Петербург и Сочи (если просуммировать доли вокзалов Сочи и Адлер), далее по популярности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень.
Топ-10 ж/д направлений с 15 марта по 30 июня 2022 года
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|26,2%
|2849
|Санкт-Петербург
|11,1%
|2761
|Краснодар
|2,9%
|2423
|Ростов-на-Дону
|2,1%
|2990
|Сочи
|1,9%
|3359
|Адлер
|1,9%
|2859
|Казань
|1,7%
|2693
|Екатеринбург
|1,7%
|2369
|Нижний Новгород
|1,6%
|2007
|Тюмень
|1,6%
|2209
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Как изменился спрос и цены на билеты по России
Средний чек за билет по России с вылетами с 15 марта по 30 июня до 24 февраля составлял 7 436 рублей в одну сторону, а после — 7 634 рубля. Прирост среднего чека за авиабилет составил около 2,5%, это может быть обосновано разными факторами, в том числе просто приближением даты поездки, так как больше всего бронирований делается на ближайшие пару недель. При этом средний чек за ж/д билеты в даты кешбэка даже снизился на 6%: при оформлении до 24 февраля он составлял 2 818 рублей в одну сторону, а после — 2 641 рубль в одну сторону.
По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, глубина бронирования авиабилетов по России за первую неделю марта уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 дней до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки.
Среди тех, кто купил билет на самолет в марте, почти 88% брали билеты с вылетом в этом же месяце, 6,8% купили билеты на апрель, 2,2% — на май. По ж/д билетам статистика схожая: 90% взяли билет на март, 6,4% — на апрель, 2,5% — на май.
Спрос на авиабилеты по России с 21 февраля по 13 марта был почти на 40% меньше, чем в предыдущие три недели. Спрос на ж/д билеты при этом вырос на 17%.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!