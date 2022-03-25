Отдохнуть в Крыму по детскому кешбэку можно будет с 1 мая

В России продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, а вот отправиться в лагерь можно будет с 1 мая.

Правительство РФ направит в 2022 году на программу детского кешбэка 7,5 млрд рублей, в прошлом году для запуска акции было выделено 5 млрд рублей и теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тыс. детей. Как отметил Глава Правительства России Михаил Мишустин программа возврата половины стоимости путевки для детей продлена по поручению Президента. Она оказалась очень востребованной у родителей. За время её работы реализовано путёвок на почти 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. детских лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей. По программе смогли отдохнуть около 420 тыс. детей, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Механизм работы программы останется прежним: родители покупает ребенку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир». После чего в течение пяти дней получают на неё возврат 50% потраченных средств (но не более 20 тыс. рублей). Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Для получения кешбэка необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

Так, по информации Министерства курортов и туризма Крыма, на прошлом этапе в программе детского туристического кешбэка принимали участие 24 организации из Республики Крым. Полный список участников и предложений нового этапа, в том числе и от Крыма, будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе «Детские лагеря.

Федеральное агентство по туризму сообщает, что целью программы является снижение стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет возврата части стоимости и приглашает всех потенциальных участников туристского рынка к участию:

стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, сведения о которых содержатся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Минпросвещения;

​туроператоров, зарегистрированных в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (ЕФРТ), реализующих путевки в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления;

электронные системы агрегаторов услуг (путевок) стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – детские лагеря).

Источник: пресс-службы Министерства курортов и туризма РК