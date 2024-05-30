Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 12% работающих крымчан

День России в этом году приходится на середину недели, 12% работающих присоединят отпуска или отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

12% крымчан возьмут отпуска и отгулы до либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых на День России. Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (14 и 9% соответственно). Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, — сообщили в пресс-службе сервиса.