Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 12% работающих крымчан

День России в этом году приходится на середину недели, 12% работающих присоединят отпуска или отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.
12% крымчан возьмут отпуска и отгулы до либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых на День России. Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (14 и 9% соответственно). Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Время проведения: 26—29 мая 2024 года
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С тегами: Крым туристический