Отдых в Евпатории летом: лучшие рекомендации

Евпатория – красивый курортный город, привлекающий туристами песчаными пляжами, приятным сухим климатом, чистейшим воздухом и множеством возможностей для туристов. Сезон отдыха тут начинается уже во второй половине мая. Бархатный сезон также длится довольно дорого.

Отдых в Евпатории имеет ряд преимуществ. Вы можете сделать его еще приятнее и выгоднее, если учтете простые советы.

Плюсы и особенности отдыха в Евпатории

За счет сухого степного климата пляжный сезон в Евпатории начинается очень рано и длится долго. Город популярен среди туристов за счет песчаных пляжей. Побережье здесь длинное и уходит далеко за городские пределы. Основные плюсы курорта следующие:

ухоженные чистые пляжи;

пологий спуск в море, что делает Евпаторию хорошим выбором для отдыхающих с детьми;

неглубокие и теплые прибрежные воды;

наличие озера с лечебными грязями, помогающими оздоровиться.

Еще один фактор в пользу отдыха в Евпатории – многочисленные экскурсионные программы. Город отличается богатейшей историей, прослеживаемой в каждом уголке. Туристы часто посещают мечеть, христианский храм, греческую церковь, мужской мусульманский монастырь, отправляются на экскурсии к старому городищу. Любителей подводного плавания поразят затонувшие во времена Великой Отечественной войны суда, а также «Аллея вождей» – подводный музей из бюстов партийных лидеров.

Отдых в Евпатории отлично подходит для семей с детьми. Для них предлагается множество развлечений аквапарки, дельфинарий, аквариум, экзотариум «Тропик-Парк», зоопарк.

Можно разнообразить отпуск за счет санаторных процедур. В центре Евпатории находится озеро с целебной грязью, используемой для лечения в местных учреждениях. Свойства этой грязи известны во всем мире, а озеро – одно из первых мест, куда отправляются путешественники, приехавшие на курорт.

В курортный сезон в Евпатории проходит множество концертов и фестивалей. При этом курорт вряд ли можно назвать тусовочным – ночных клубов и дискотек тут не так много.

Как отдохнуть бюджетно и с удовольствием: полезные советы

Отдохнуть в Евпатории можно вполне бюджетно. Вы можете арендовать номер в одном из многочисленных отелей, предлагающих высокий уровень комфорта и хорошую инфраструктуру, или же снять дом в Евпатории с гарантией заселения и тем самым сэкономить. Чтобы избежать переплаты, старайтесь бронировать жилье заранее.

Летом квартиры или комнаты в частном секторе в Евпатории сдает практически каждый, поэтому проблем с поиском жилья возникнуть не должно. Это бюджетный вариант, который к тому же удобен для семей с детьми – вы можете готовить здесь самостоятельно и не зависеть от распорядка гостиниц.

Обратите внимание на то, есть ли недалеко от выбранного жилья шумные бары либо ночные клубы. Для молодежи это может быть плюсом, а вот для семей с детьми и любителей спокойного отдыха они могут стать источником дискомфорта. Если вы любите тишину, можно рассмотреть такие пригороды, как Поповка и Заозерное, популярные среди туристов не меньше самой Евпатории.

Если вы едете на отдых с ребенком и планируете остановиться в отеле либо санатории, заранее уточните условия. Лучше выбирать учреждение, где есть детские площадки и бассейны. Некоторые гостиницы предлагают услуги няни и аниматоров. Для полного комфорта можно выбрать вариант отдыха «все включено».

Тем, кто хочет сэкономить на проживании, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

можно остановиться в частном секторе – там много бюджетных вариантов;

бронируйте жилье за несколько месяцев до начала курортного сезона: чем ближе к нему, тем выше цены;

узнайте о скидках, которые нередко предлагают небольшие гостиницы;

можно выбрать жилье не на первой береговой линии, однако вы должны иметь возможность дойти до моря пешком.

Евпатория – достойная альтернатива заграничным курортам. Она подойдет и для семейного отдыха, и для путешествия шумной компанией. Тут можно найти множество развлечений на любой вкус, а также большой выбор жилья – от элитных отелей до недорогих комнаток в частном секторе.

иллюстрации: edem-v-gosti.ru