Ваш отпуск выпал на холодное время года? Не расстраивайтесь, ведь эксперты сервиса онлайн-бронирования «Едем-в-Гости.ру» подскажут, куда сходить в Ялте в декабре, январе и феврале. Берите шарф потолще, чтобы не замерзнуть, ведь в этом прекрасно крымском городе столько мест, достойных вашего внимания, что сидеть в номере гостиницы в Ялте вы точно не будете!

Главное преимущество отдыха в Ялте зимой – это низкие цены на жилье. Туроператоры и отельеры с окончанием высокого сезона готовы снизить цены на 20-50%. Вдобавок вас не будут тревожить шум и толпы туристов – неизменные спутники летнего отдыха на крымском побережье.

Декабрь в Ялте совсем не похож на декабрь в Москве или другом крупном мегаполисе в центральной полосе нашей страны. Не ждите много снега, температура воздуха в декабре редко опускается ниже +5°С. Растительность Ялты тоже, кажется, и не слышала о зиме: вечнозеленые можжевельник, сосны, пальмы и кипарисы украшены праздничной иллюминацией в честь наступающих новогодних праздников и выглядят по-летнему празднично. Пока снег не укутал горы, советуем отправиться к Медведь-горе или Аю-Даг, позднее пешеходная тропа к смотровой площадке может стать недоступна из-за сугробов. Советуем купить схему-путеводитель по Аю-Даг, чтобы сориентироваться на местности и не свернуть с тропы.

Активным туристам стоит встретить Новый Год на базе отдыха близ Ай-Петри. Для них каждый год организуют народные гуляния, катание на лыжах, тюбинге или санках, ежедневные походы в горы и пиротехническая феерия в Новогоднюю ночь и Рождество. Провести Новогодние каникулы на Ай-Петри можно от 15000 рублей с человека, банкет оплачивается отдельно.

Отдых в Ялте зимой – это отличная возможность посмотреть достопримечательности курорта и окрестностей, ведь на улице может быть довольно ветрено, а в музее – сухо и тепло. Например, можно отправиться в Ливадийский дворец – бывшую летнюю резиденцию российской императорской семьи. Просторный белый дворец, окруженный парком, и сейчас выглядит впечатляюще. С террасы дворца открывается живописный вид на город. Рекомендуем не экономить и взять экскурсию по дворцу, чтобы узнать больше о строительстве и обустройства Ливадийского дворца, о жизни императора Николая II и его семьи и о судьбе дворца после Революции. Обзорная экскурсия длится 1,5 часа и стоит 400 рублей. Дворец открыт для посетителей с 10:00 до 18:00.